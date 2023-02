Záchranáři, kteří pomáhali v tureckém Adiyamanu, jsou zpět. Jejich zásluhy vyzdvihl ministr i turecký velvyslanec

Rakušan po příletu záchranného týmu uvedl, že jeho členové udělali Česku velmi dobré jméno, a to ve velmi obtížných podmínkách. „Předvedli, co čeští záchranáři dovedou,“ podotkl ministr. Ocenil jejich práci i to, jak rychle se do Turecka po zemětřesení dostali – Češi byli jedni z prvních, kdo na místo neštěstí dorazili. Podle Rakušana se ukázala jako prospěšná cvičení, díky kterým se bezchybně zvládla logistika.

Podle Vladimíra Vlčka práci českého USAR týmu ocenili zejména lidé na místě, kde záchranáři působili. „Když si vezmeme celkový výkon všech osmnácti (USAR) týmů v Adiyamanu, tak český tým odvedl 26 procent výkonů,“ upozornil.

Vděčnost Turecka vyjádřil také velvyslanec Bagis, který po příletu záchranářů poděkoval Česku a českým občanům za skutečné přátelství a solidaritu. Vedoucí českého záchranného týmu Jiří Němčík naopak ocenil podporu, která se k záchranářům dostávala. „Všichni si byli vědomi v té obrovsky těžké situaci, co je naším cílem, nikdo neměl tendenci ani na chvíli polevit,“ řekl.