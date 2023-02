Počet obětí zemětřesení stále roste. Do zasažených regionů míří materiální pomoc ze zahraničí

Turecká bilance od čtvrtečního rána stoupla o další téměř dva tisíce na 38 044 mrtvých. V Sýrii je hlášeno na 5800 úmrtí. Šéf Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí Martin Griffiths o víkendu uvedl, že počet mrtvých pravděpodobně přesáhne padesát tisíc.

Podle tureckých médií pod troskami i deset dní po prvním silném otřesu o síle 7,8 stupně zůstávali přeživší. Ministr zdravotnictví Fahrettin Koca oznámil, že po 261 hodinách od zemětřesení se podařilo vytáhnout živé dva muže z trosek nemocnice ve městě Antakya. Z jiné budovy ve stejném městě se podařilo zachránit 260 hodin od otřesu dvanáctiletého chlapce.

Čeští záchranáři odletěli v pátek po poledni

V Turecku mezitím ukončují operace zahraniční záchranářské týmy, které do země minulý týden zamířily. Čeští záchranáři v pátek po poledni z Turecka odletěli poté, co ze sutin vyprostili 78 mrtvých a dva živé lidi. Do země přicestovali jako jeden z prvních mezinárodních týmů.

Takovéto případy jsou ale podle Reuters čím dál vzácnější a s umírající nadějí prý „doutná hněv“. Zemětřesení připravilo ve dvou zemích o střechu nad hlavou miliony lidí, z nichž mnozí teď přespávají ve stanech, mešitách, školách nebo v autech.

OSN se snaží dál zvyšovat pomoc

Do zasažených regionů proudí mezinárodní pomoc, kterou se OSN snaží dál vystupňovat. Nejdříve vyhlásila sbírku s cílovou částkou 400 milionů dolarů (téměř devět miliard korun) na pomoc lidem v Sýrii, ve čtvrtek pak zveřejnila výzvu k poskytnutí miliardy dolarů Turecku.

Do Sýrie odjelo do pátečního dne přes 140 kamionů s humanitární pomocí OSN, uvedla agentura AP. Cílem je podle představitelů organizace pomoc dále posílit. Odborníci z Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) spolupracují s Tureckem na zjišťování škod, které zemětřesení způsobilo zemědělské výrobě v obou zemích.

Zemětřesení postihlo oblasti, kde žilo více než milion uprchlíků ze Sýrie. Ve středu, což byl první den, kdy to bylo možné, se zhruba 1800 Syřanů vrátilo z Turecka do vlasti. Španělský ministr pro migraci José Luis Escrivá oznámil, že jeho země převezme z Turecka sto syrských uprchlíků, které zasáhlo zemětřesení.