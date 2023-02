Je na nás, abychom v podpoře Ukrajiny vytrvali, míní Lipavský. To může trvat desetiletí, varuje Zaorálek

„Dlouho jsme mluvili o vítězství, to se skloňuje všude,“ připomněl bývalý šéf české diplomacie Zaorálek. Jedním dechem ale dodal, že někteří experti včetně vysoce postavených generálů nyní upozorňují na to, že představa, že Ukrajinci mohou vyhnat Rusy ze svého území, může být nereálná. „Problém je v tom, že se vsadilo na vítězství, které nikdy nebylo přesně definované a které dnes ani neumíme definovat,“ míní Lipavského předchůdce.

Osobně prý nerozumí tomu, proč se nyní tolik mluví o přistoupení Ukrajiny k Evropské unii, považuje to za absurdní. Podle Zaorálka je třeba postupovat od eskalace k deeskalaci, následně k příměří, míru a k vytvoření „určité důvěry“. „Pak můžeme mluvit o rekonstrukci, potom o reformě a někde na konci o integraci Ukrajiny. Všechny ty fáze, které jsem popsal, jsou náročné na přípravu i zvládnutí,“ má jasno exministr.

Pomocná ruka pro Ukrajinu

Podle Lipavského Ukrajinci bojují „na život a na smrt“ i za to, aby jejich země zůstala suverénní a mohla rozhodovat o svém osudu. „Zvolili si, že chtějí být součástí západního společenství, a je naprosto v pořádku, že jim podáváme pomocnou ruku. Že říkáme: pojďme na tom spolupracovat, toto je vaše budoucnost,“ reagoval úřadující ministr zahraničí. Zdůraznil, že pokud Rusko necháme, aby v zemích ve svém okolí měnilo hranice silou, tak se to podle něj může stát dalším zemím ve střední Evropě.

„A to je existenciální ohrožení Česka, je v našem bytostném zájmu, abychom pokračovali v této politice. Vítězství Ukrajiny znamená, že se dokáže ubránit a ubrání svou územní celistvost a suverenitu. To není nic zvláštního, naopak to poukazuje na míru ruské agresivity a arogance,“ uvedl Lipavský.

Věří, že i díky západní pomoci se podaří vytvořit takovou situaci, v níž Rusko pochopí, že jeho „barbarská agresivní politika nemá šanci uspět“. Přiznal ale, že OSN je zablokováno, protože Rusko má právo veta v Radě bezpečnosti.