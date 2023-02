Děti jsou v mobilu dvě a půl hodiny ve všední den a čtyři ve volný. Některé zanedbávají i spánek či jídlo

Digitální technologie hrají stále významnější roli ve volném čase dětí. Na počítači, mobilu nebo tabletu stráví žáci a žákyně ve věku od 11 do 15 let v průměru přes dvě a půl hodiny denně. O víkendu ještě mnohem víc. Vyplývá to ze studie Sociologického ústavu akademie věd, která se zaměřila i na jejich další volnočasové aktivity.