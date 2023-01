Do konce týdne bude v Česku většinou zataženo, očekávají se sněhové přeháňky

Podobné teploty by měly vydržet i v pátek a v sobotu. Dál bude většinou zataženo, v závětří severních a východních hor místy a přechodně až polojasno. Občasné sněžení meteorologové očekávají na většině území, nejvíc sněhu má spadnout na horách. Měl by také foukat mírný vítr.

Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno, jen ojediněle polojasno. Místy může slabě sněžit a ojediněle se mohou objevit i mrznoucí mlhy. Přes den má být od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia, v tisíci metrech nad mořem zůstanou teploty zřejmě kolem minus pěti stupňů.

Větrný začátek příštího týdne

V neděli očekávají meteorologové oblačno až polojasno, místy přechodně zataženo, sněžit má jen ojediněle. Přes den se teploty zřejmě budou pohybovat opět od minus dvou do plus dvou stupňů a v noci by měly klesnout na minus čtyři až minus devět stupňů Celsia, při zataženu nebo mírném větru bude spíš kolem minus tří stupňů.

Od pondělí se má začít mírně oteplovat, na horách meteorologové očekávají trvalejší sněžení, v nižších polohách srážky smíšené nebo dešťové. Podle předpovědi bude také větrno, nárazy větru se mohou v pondělí pohybovat kolem 50 kilometrů za hodinu, na horách kolem sedmdesáti.