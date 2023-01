Více baterií bude možné recyklovat

Sběr klasických článků je už standard. Na třídicích linkách nyní ale přibývá baterií z notebooků, mobilů a nářadí. A časem také doslouží akumulátory z elektrokol nebo elektroaut. „Vidíme, jak každý rok to množství narůstá, řekněme o pětatřicet, čtyřicet procent,“ uvedl jednatel společnosti Ecobat Petr Kratochvíl.

Ty lepší baterie čeká ještě druhý život ve velkých zařízeních pro skladování elektřiny. Zbytek je práce pro kovohutě. Rozdrtí se, roztaví a znovu využije. „Hlavně kobalt, nikl. Ale lithium, které bude velice cenné v blízké budoucnosti, tak se zatím nevyplatí z těch baterií získávat,“ řekl Kratochvíl.

Změnit to má nové nařízení Evropské unie, které pomáhalo vyjednat české předsednictví. Postupně se má začít využívat až osmdesát procent lithia, ale také prodloužit životnost věcí. „Budou muset být vyjímatelné a vyměnitelné. Označené QR kódem, z čeho ta baterie je,“ nastínil náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Představa podle něj je taková, že šedesát až osmdesát procent, podle typu baterie, bude možné recyklovat.

„Začne takové systematické budování sběrné sítě a systematický zpětný odběr,“ podotkl Kratochvíl. Už letos by se do něj měla zapojit stovka prodejen elektrokol a do pěti let tisíc sběrných dvorů po republice.