Vláda jednala o větší ochraně spotřebitelů, jmenovala šéfa nové digitální agentury

Spotřebitel může od smlouvy odstoupit prostřednictvím vyplnění vzorového formuláře pro odstoupení nebo prostřednictvím jakéhokoli jednoznačně formulovaného prohlášení. Využití vzorového formuláře je dobrovolné a podnikatel nemůže zákazníkům nařídit, jakým způsobem smí od smlouvy odstoupit.

Předkládací zpráva k vládnímu nařízení ale upozorňuje na to, že vzorový formulář může zlepšit postavení spotřebitele v případném dalším sporu s podnikatelem. „Jeho využití mu posílí jeho důkazní postavení v případě sporu o to, kdy a jakým způsobem své právo na odstoupení od smlouvy uplatnil,“ uvádí předkládací zpráva. Nařízení, které nyní vláda schválila, vychází z evropské směrnice.

Podle vicepremiéra zodpovědného za digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) bylo důležité, aby do čela nové digitální agentury nalezl člověka, který bude mít dostatečné odborné kompetence i schopnosti komunikovat. Na místo vypsal vicepremiér výběrové řízení, které mělo tři kola. Mesršmíd je podle něj odborně erudovaný a má za sebou 15 let v oboru.

Oficiální nabídka na bojová vozidla

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) už před Vánoci oznámila, že Česko podepsalo se Švédskem a firmou BAE Systems nezávazné memorandum o dodávce pásových bojových vozidel CV90. Za pořízení 210 strojů v sedmi modifikacích by armáda měla zaplatit do 51,684 miliardy korun. Cenová nabídka je platná do června.

I pořízení obrněnců měl kabinet na programu aktuálního jednání. Ministerstvo obrany posléze informovalo, že očekává, že přibližně do měsíce obdrží oficiální nabídku švédské vlády na nákup CV90. Smlouvu by chtěl úřad uzavřít do konce května.