Neúspěšní finalisté z let 2013 a 2018 hodnotí kampaň. Schwarzenberg radí „nesnížit se na hnojomet“

„To jsou kecy, s odpuštěním. Právě voják ví, co je válka. Vojáci málokdy začali válku, válku začali vždycky politici,“ hájí Pavla Schwarzenberg.

Drahoš přirovnává nedávno zveřejněný billboard k tomu, který vyvěsil v roce 2018 spolek Přátelé Miloše Zemana. „Je to jasné. Ano, on nezavleče zemi do války. Protikandidát by to udělal. Ano, Miloš Zeman by sem nepustil žádného migranta, Drahoš by je sem pustil všechny,“ srovnává místopředseda Senátu.

V Praze se také objevil plakát, který vyvěsil spolek Dekomunizace.cz, který srovnává Babiše s prezidentem komunistického Československa Gustávem Husákem na základě jejich slovenského původu. Schwarzenberg to hodnotí jako „blbý argument, protože Babiš se mezitím stal českým občanem“. „Tady bych Babiše bránil,“ tvrdí.