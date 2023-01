Na kraken jsme připraveni, jde jen o zdokonalenou verzi omikronu, shodl se Prymula s Hostomským

Do Evropy míří nová mutace covidu zvaná kraken. Podle odborníků by se na kontinentu mohla objevit již během následujícího měsíce. „Varianta kraken už se objevila,“ upozornil Prymula. „Ve Velké Británii. U nás byly záchyty. Ale je to varianta, jak už říká její název, XBB – to znamená, že přichází z varianty omikronové,“ upřesnil. Lidé jsou podle něj na omikronové varianty a subvarianty již zvyklí. „Nemělo by dojít k nějaké dramatické situaci,“ dodal.

Že jde o zdokonalenou variantu omikronu, potvrdil i biochemik Zdeněk Hostomský. „Je velmi malá šance, že někde – třeba v Indii – vznikne superiorní varianta, která neprošla velkou selekcí, aby vytěsnila omikron. Je tedy velmi nepravděpodobné, že by přišlo něco ještě 'lepšího' než omikron. Ten bude dolaďován do ještě větší dokonalosti,“ objasnil.

Primářka kliniky infekčních nemocí Helena Roháčová z Fakultní nemocnice Bulovka říká, že šíření této subvarianty může zvýšit počet pacientů v nemocnicích. „Jsme v období respiračních onemocnění. Do nedávna zde byla kumulace virových onemocnění, k tomu přicházela chřipka, covid. Myslím, že v dohledné době nás spíše bude obtěžovat chřipka než kraken,“ uvedl Prymula s tím, že je Česko připraveno covidovou subvariantu zvládnout.

Pandemie respiračních onemocnění je letos podle Prymuly masivní. „Průběhy jsou až čtrnáctidenní s vysokými horečkami a různými komplikacemi. (…) Po dobu dvou let jsme byli izolováni od běžných patogenů a teď tu máme kompenzační vlnu,“ podotkl. V dohledné době by podle něj mělo dojít k normalizaci. „Vidím to v období zhruba dvou let,“ doplnil.