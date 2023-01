O případném odvolání proti rozsudku v kauze Čapí hnízdo budou rozhodovat Šarochovi nadřízení

Pochybnosti o výpovědích

Soudce Šott vznesl pochybnosti o výpovědi finanční ředitelky Agrofertu Petry Procházkové a Františka Šlingra, člena představenstva firmy Imoba, která pod Agrofert spadá. Týká se to i svědka Tomáše Raka, bývalého ředitele Farmy Čapí hnízdo.

Ten na policii doplnil výpověď o fakta v neprospěch Andreje Babiše poté, co se s bývalým zaměstnavatelem nedohodl na vyplacení odstupného. „Máme za to, že by bylo na místě zabývat se i případnou odpovědností pro trestný čin vydírání,“ doplnil Šott. „Samozřejmě se tím budeme zabývat, v současné době se to bude vyhodnocovat,“ uvedl Cimbala.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) v úterý vyzval k respektování rozsudku. „Rozsudek je rozsudek, není možná konečný, možná ještě budou rozhodovat další orgány,“ prohlásil Blažek. Pokud se státní zastupitelství nakonec odvolá, bude o kauze Čapí hnízdo rozhodovat Vrchní soud v Praze, obžalobu tu budou zastupovat žalobci z Vrchního státního zastupitelství.