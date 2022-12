Prezident by měl říct i věci, které nejsou příznivé, míní kandidát na Hrad Diviš

Určitě jsem byl rád, že se ukázalo, že NSS dal opravdu precizní odůvodnění. Já jsem to pak s odstupem četl. Ale demokracie příliš nezvítězila, co se týká pana ministra (Víta) Rakušana. Já jsem i včera (ve čtvrtek) uvedl v jednom rádiu, že si myslím, že je to jednoznačně na demisi. On přece jen mohl říci, že dokud to není definitivně přezkoumané, když je to takový malý rozdíl a není v tom jenom Diviš, ale byl tam i pan (Karel) Janeček a pan (Tomáš) Březina, tak se podle mě mohlo patnáct dnů počkat do přezkoumání NSS. Považovat nás za kandidáty a nic by se nestalo.

To nahoru byly velké emoce a musím říct, že když jsem vyšel z toho studia, tak ukápla i slzička, protože tam byli lidé z týmu. A vím, jak obrovské množství práce za tím bylo, když jsme vždycky dostali osmačtyřicetihodinovou lhůtu, abychom připravili odvolání. A pak znova, byly to neskutečné dny, neskutečná jízda.

Soud může zkoumat až na základě podání, které vznikne na základě nějakého rozhodnutí.

Mě se novináři ptali asi dvacet vteřin po rozhodnutí. A já říkal jasně, jdeme se odvolat. Také mi mohli z ministerstva zavolat.

Dobře, ale ministerstvo musí nějak rozhodnout. Já se chci zeptat na něco jiného – co to tedy dle vás vypovídá o české státní správě, o její kvalitě rozhodování, o schopnosti stát správně spravovat?

Když jsem potom četl ta podrobná vyjádření, tak samozřejmě celý ten systém je zastaralý.

Systém čeho myslíte?

Systém sčítání hlasů občanských kandidátů. Vlastně musím říct, že bych se vůbec nechtěl zlobit na jednotlivé úředníky, protože tak, jak jsem potom mohl číst tu metodologii, kdy se to naprosto nesmyslně ztotožňovalo podle jména, příjmení, data narození a nezadalo se devítimístné číslo občanky, což nakonec udělal soud tak, jak jsme navrhovali. Zadejte tam číslo občanky a na první pohled uvidíte, že slečna Tojerová je slečna Tojerová, a není co řešit. Nechápu to, nevím a znovu opakuji – pan ministr měl odstoupit.

Zeptám se trochu jinak. Je to řekněme nehoráznost, že ministerstvo vnitra udělá takovouto zásadní chybu u takto důležité věci? Anebo je naopak dobře, že se postupně odhalují nějaké chyby, na které sice upozorní soud, ale děje se to právní cestou v právním státě a chyby se odstraňují?

Že se to děje právní cestou v právním státě je jednoznačně dobře. Ale víte, že už před pěti, deseti lety se ty chyby také vyskytovaly, NSS rozhodoval i minule. Už se dávno měl ten zákon změnit. Chtěl bych nechat veškeré té negativní energie, chtěl bych, a doufám, že dostanu ten prostor, mluvit o svém programu. Tohle je za mnou, jsem rád, že to takhle dopadlo, budu bojovat. Jsem rád, že se ukázalo, že i obyčejný člověk nepodporovaný nikým může prorazit ten systém.

Cítíte se poškozen, či zvýhodněn? V posledních dnech je to slušné PR, nemyslíte?

Ano, přiznávám, že to PR je, ale poškozen se jednoznačně cítím, protože těch osmnáct dní… Každý si řekne – mohl jste dělat kampaň. Nemohl. Seděl jsem v judikátech, v peticích a ten čas chybí. I z lidského hlediska musíte někdy spát, jíst. Budeme se to snažit dohnat. A prostřednictvím mého právního zástupce jsme i podali dotaz na veřejnoprávní média, kolik prostoru měli dosud ostatní kandidáti. Ne že bychom si chtěli stěžovat, nemohli jste za to, když vám pan ministr řekl – vyřaďte je. Samozřejmě uvidíme, jak to dopadne.

Máte to stejné jako všichni ostatní. Na Twitteru píšete, že máte jasnou vizi pro naši zemi. Tak mi ji, prosím, řekněte ve třech, klidně i víceslovných, heslech.

Jasná vize pro naši zemi je, že musíme být země, která bude postavena na vzdělanostní ekonomice. Abychom to konečně udělali. Jinými slovy školství. Velice rád bych se vrátil k Baťovu principu, co se týká podpory regionální ekonomiky, kde musí fungovat triangl municipalita, školství a firmy. Třetí, také zásadní věc, ke které prezident jako vrchní velitel ozbrojených sil má nejblíže, je mnou nazvaný projekt e-armáda, elektronická armáda. To je výrazné posílení obranyschopnosti naší země.

Proč má prezidentský úřad převzít generace Husákových dětí?

Říkám, aby tam byl konečně někdo mladší, normální, civilní, na vrcholu sil, kdo bude dobře a slušně reprezentovat.

A ti starší, necivilní nejsou vhodnými kandidáty?

Vůbec neříkám, že nejsou vhodnými kandidáty. Nejde vůbec o ten věk, ale když se podíváte…

Má přijít generace Husákových dětí. Tak to o věk asi jde.

Také jde, ale nechci nikoho diskriminovat. Jde o to, že generace řekněme obecně těch mladších lidí právě umí pracovat s informacemi, jsou tam témata týkající se informatiky – jak správně využít ty systémy, aby se nestalo třeba to, co se dělo na tom ministerstvu. O to jde. Aby tam byla nějaká nová energie a úplně nové vize, protože prezident by jako hlava státu měl mít vize. Nesouhlasím s tím, že prezident nemůže nic ovlivnit, že nemá pravomoci. Ano, nemá je, ale může spoustu věcí ovlivnit, pokud bude mít nějaké myšlenky.

Nejsou Husákovy děti na dnešní moderní, dynamickou dobu také už…

Už jsem také boomer, máte pravdu. Ale zase dobře víte, že prezidentem můžete být až od čtyřiceti, tím je to limitováno.

Zaznamenal jsem, že chcete oslovit i mladší generaci voličů. Nicméně se chci zeptat, zda jimi zároveň trochu nepohrdáte, protože před třemi lety jste v časopisu Forbes v souvislosti s debatou o hledání nových pracovníků do firmy mladou generaci označil jako, a teď budu citovat, ukázková kákáčka. Chtějí kilo a káru a ve výsledku nic neumí. Konec citátu. Předpokládám, že kilo a kára je sto tisíc měsíčně a služební vůz. Pořád si to o mladých myslíte?

Na jedné straně je to pravda, nebudu to popírat. Vidím to, chodí k nám do firmy i do jiných firem lidé na pohovory. Z druhé strany se ale mladí lidé na to dívají trošku jinak než my dva. Oni skutečně umí pracovat s těmi informacemi. Když potřebují něco nalézt, vyřešit problém, tak nejsou jako my, kteří jsme šli do knihovny, nebo jsme se z toho hroutili.

Oni prostě zavolají Korejci, Američanovi na druhém konci světa, kterého potkali někde na Erasmu, při studiích. Umí si poradit, to je na nich cenné. Skutečně přemýšlejí jinak. Je to trochu generační rozdíl, jsem otec dvou dětí dokonce mladších, než jsou tito, co se u mě v osmnácti letech hlásí o práci. To je jejich obrovská výhoda, ta pokora jim ale někdy chybí.

A umí, nebo neumí? Neumí nic, ale umí si to zařídit, nebo neumí nic a chtějí jen těch sto tisíc?

Jak kdy. Ale umí si poradit, to je pravda.

Takže to není nevýhoda, tak jak jste je…

Pro zaměstnavatele to, že chce někdo po škole kilo a káru, určitě nevýhoda je. Ale zcela vážně – pokud tam ten člověk přinese nové myšlenky, je chytrý, vzdělaný, tak si třeba ty peníze i zaslouží. Byť třeba nemá ty zkušenosti.