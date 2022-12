Zeman má uklidňovat situaci, říká Válková. Výborný by jmenování nového šéfa Ústavního soudu považoval za nepřípustné

Prezident Zeman nevyvrací jmenování nového šéfa Ústavního soudu. Mandát současného předsedy Pavla Rychetského skončí až v létě, jmenování jeho nástupce by tak podle některých politiků včetně premiéra Petra Fialy (ODS) bylo lepší nechat až na příštím prezidentovi. Pokud by krok udělal ještě Zeman, vyvolalo by to podle předsedy vlády velké spory.

Válková si myslí, že by takový Zemanův krok byl nezvyklý, i když na něj právo má. „V současné době by obecný zájem měl být spíše na uklidnění situace, na dodržení standardů právního státu,“ sděluje s tím, že by prezidentovi poradila, že by měl s ohledem na možné důsledky například v podobě žalob v oblasti správního soudnictví postupovat opatrně.

Podle Výborného nyní Zeman spekulace přiživuje. Kdyby nového šéfa soudu jmenoval, považoval by Výborný takové rozhodnutí za nemoudré a nepřípustné, protože prezidentovo funkční období je vymezené nejen místně, ale i časově. „Jsem přesvědčen o tom, že prezident nemůže půlrok nebo pět měsíců předtím, než vyprší mandát současnému předsedovi Rychetskému, vstupovat do kompetencí nové hlavy státu,“ uvádí. Mohlo by pak prý nastat to, že takový akt by nový prezident nebral v úvahu.