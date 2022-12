Anketa s Tomášem Zimou: Prezident by mohl získat zákonodárnou iniciativu, je to k diskusi

Kde byste jako hlava státu bydlel a úřadoval?

Úřadoval bych na Pražském hradě, kde je tradiční místo Kanceláře prezidenta republiky. Na Pražském hradě bych určitě nebydlel, takže v nějakém objektu, který má Kancelář prezidenta republiky k dispozici.

Měl by podle vás mít prezident víc pravomocí, stejně, nebo méně?

Já se domnívám, že rozsah pravomocí prezidenta je dostatečný. Možná je otázkou možnost zákonodárné iniciativy, kterou prezident do roku 1993 měl. To je možná jediná otázka k diskusi. Jinak bych to neměnil.

Jak si představujete spolupráci s vládou a oběma komorami parlamentu?

Já se domnívám, že představitelé státu musí spolu jednat, komunikovat, a tahat za společný provaz tak, aby se mohla Česká republika úspěšně rozvíjet.