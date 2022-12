Anketa s Josefem Středulou: Byl bych velmi aktivním prezidentem ve vztahu k regionům, zahraničí i vládě

Kde byste jako hlava státu bydlel a úřadoval?

Pro mě by bylo nejpřirozenější žít ve svém prostředí, to znamená v panelovém bytě 3+1, který máme s manželkou. Ale myslím si, že z bezpečnostních hledisek to nebude možné, pokud bych byl prezidentem republiky. Proto bych spíš slyšel doporučení od těch, kteří tomu rozumí. To znamená, abych nikoho neobtěžoval na straně jedné, ale na straně druhé abych byl blízko lidem. Úřadoval bych rozhodně na Pražském hradě. Myslím, že je to přesně to místo, které je k tomu předurčeno. Jakékoliv stěhování v této době vyžaduje další finanční prostředky. V tak křehké době, kdy je nedostatek finančních prostředků, si myslím, že jakýkoliv rozmar ve smyslu být někde jinde, nedává žádný smysl. Ale zároveň bych byl rád, pokud by bylo možno mít v dohledné budoucnosti kanceláře po České republice, aby se lidé mohli na prezidentskou kancelář obracet přímo ve svých regionech, nikoli až na Pražském hradě. Ale to všechno bude záležet na tom, do jaké míry je možné si to dovolit.

Měl by podle vás mít prezident více pravomocí, stejně, anebo míň?

Myslím si, že jich je dostatek. Bude záležet hlavně na tom, jaký bude samotný výkon úřadu prezidenta republiky a prezidenta samotného. Nejhorší je situace, když je prezident spící – není, neobjevuje se, nemluví, nekomentuje věci a dění, neptá se lidí, jak se jim žije. Ale to se ode mě nedá očekávat. Z mé strany to bude rozhodně velmi aktivní výkon, zapojení se do dění, ať už na úrovni regionů, mezinárodní, ale také ve vztahu k vládě, parlamentu a Senátu či Poslanecké sněmovně.

Jak si představujete spolupráci s vládou a s oběma komorami parlamentu?

To samozřejmě záleží na složení jak vlády, tak Poslanecké sněmovny, tak Senátu. Musíme uvažovat nejenom o situaci, kdy je soulad, kdy spolu všichni aktéři mluví, což je ideál. Může někdy v budoucnu nastat i situace taková, jaká je v některých jiných zemích, kdy nedochází k úplnému souladu. Vidíme situaci momentálně na Slovensku. V takové situaci by měl být prezident aktivní, hledat cesty k tomu, aby byla v České republice stabilita, aby nedocházelo k žádným zbytečným věcem, ale hlavně, aby Česká republika a lidé v ní žijící spokojeně žili a mohli směřovat do budoucnosti.