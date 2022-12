Anketa s Markem Hilšerem: Komunikoval bych s vládou i členy opozice. Budoucí prezident musí spojovat národ

Kde byste jako hlava státu bydlel a kde úřadoval?

To se přiznám, že nad tím jsem ještě nepřemýšlel. Myslím, že to pro mě není úplně podstatné. Ale já bych se snažil zůstat Markem Hilšerem, snažil bych se zůstat civilním člověkem. Nechtěl bych, aby se prezident proměnil v nějakého papaláše. Tak nejraději bych bydlel samozřejmě tam, kde bydlím – mezi svými přáteli, mezi svými sousedy. A vy jste i v té reportáži (odvysílané v Událostech před tímto rozhovorem, pozn. red.) říkali, že bydlím blízko Pražského hradu, takže klidně tam, kde jsem, pokud by to bylo možné. Ale samozřejmě jsem připraven a ochoten podstoupit to, co bude potřeba, třeba i z hlediska bezpečnosti hlavy státu.

Pravomoci hlavy státu – měl by jich mít prezident více, nebo méně?

Já si myslím, že ne. Jsem přesvědčen o tom, že tak, jak je to nastaveno nyní, tak je to správně. A v tomto ohledu bych nikdy neusiloval o to, aby prezident měl více či méně pravomocí.

A poslední otázka – jak byste si představoval spolupráci s vládou a oběma komorami parlamentu?

Já razím dialog. Razím to, že nejlepší, co je, je komunikace, takže bych rozhodně s vládou komunikoval. Využil bych právo prezidenta účastnit se jednání vlády. Ale samozřejmě komunikoval bych také s vysokými ústavními činiteli – předsedou Senátu, předsedkyní Poslanecké sněmovny. Ale důležité je také komunikovat se členy opozice. Toho bych se držel, protože budoucí prezident musí spojovat národ, musí být svorníkem a měl by komunikovat se všemi.