Anketa s Pavlem Fischerem: Prezident by měl být pod lepší kontrolou, než je dnes

Kandidát na prezidenta republiky a nezávislý senátor Pavel Fischer v anketě České televize uvedl, že by chtěl, aby se zákonodárci podívali na části ústavy, které se týkají volby prezidenta a kontroly jeho fungování. Na samotných pravomocích hlavy státu by ale nic neměnil. Kdyby byl zvolen, pracoval by na Pražském hradě, předpokládá, že by v jeho areálu i bydlel. Na tytéž anketní otázky postupně odpovídají všichni kandidáti na post prezidenta.