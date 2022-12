Exhejtman Rath se vrátí do vězení, soud v nejbližších dnech rozhodne kdy

„Krajský soud v Praze nyní může začít činit rozhodování ve vykonávacím řízení. Tedy včetně nařízení výkonu trestů jednotlivým odsouzeným,“ potvrdil mluvčí Wažik. Podle získaných informací by k nástupu do vězení mohlo dojít na konci roku. Záleží, jakou lhůtu ale nakonec soud určí. Obvykle se podle Wažika stanovuje lhůta 14 dní pro nástup do výkonu trestu.

Rathovi odvolací pražský vrchní soud v červnu zpřísnil trest o rok na celkových osm let. Tresty potvrdil také všem dalším spoluobžalovaným, a to včetně například společnosti Metrostav a její dceřiné společnosti Metrostav Infrastructure, kterým soud uložil tříletý zákaz účasti na veřejných zakázkách.

Metrostav Infrastucture se brání proti zákazu účastnit se zakázek

Firma Metrostav Infrastructure už se dovolala k Nejvyššímu soudu v srpnu. Ten ale ještě nerozhodl. Společnost podala také ústavní stížnost, tu v říjnu Ústavní soud odmítl, protože podle něj firma nevyčerpala všechny opravné prostředky. Ze zákona musí totiž nejprve dojít k rozhodnutí o dovolání. Společnost Metrostav Infrastructure podala stížnost proto, že se podle ní Nejvyšší soud dopouští průtahů v řízení. Ten čekal na vyhotovení rozsudku právě pražským vrchním soudem.

Dovolání zatím Nejvyšší soud vyřídil takzvaně „jinak“. České televizi informaci sdělil poradce soudu pro otázky zákona o svobodném přístupu k informacím Václav Vlček. Tento způsob vyřízení podle mluvčího Nejvyššího soudu Petra Tomíčka nejčastěji znamená, že se věc vrací k prvoinstančnímu soudu, aby doplnil nějaké náležitosti. „Nejvyšší soud ani neměl k dispozici příslušný procesní spis, který je vždy nezbytný pro dovolací řízení,“ uvedl Vlček.

Firma především usiluje o co nejrychlejší odklad tříletého zákazu účasti na veřejných zakázkách. „Průtahy je třeba již nyní považovat za značné, a to nikoliv primárně pro samotnou aktuální délku takových průtahů, ale zejména vzhledem k jejich nedůvodnosti a významným dopadům do činnosti a podnikání stěžovatelky,“ uvádí Ústavní soud v usnesení důvod, proč Metrostav Infrastructure podal ústavní stížnost.