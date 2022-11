Hrdinové nebo oběti? Reportéři ČT odkryli politické postoje oceněných studentských funkcionářů

„Ocenění chápu jako ocenění symbolické. 17. listopad 1939 je bezpochyby symbolem, stejně tak chápu i to ocenění studentů,“ uvedl historik Jiří Plachý. „Byli popraveni, to je pro mě absolutně důležité a podstatné,“ doplnil historik a bývalý předseda české vlády Petr Pithart.

„Je otázka, jestli ty studenty vyznamenat, protože pokud by to bylo vyznamenání za hrdinství, tak oni byli jednoznačně oběti. Nestáli proti nacistickému režimu, ale snažili se s ním vyjít,“ říká historik Prokop Tomek. „Většina z nich patřila k české nacionální pravici, většina z nich už studenty nebyla,“ dodává historik Josef Tomeš.

Devět protektorátních představitelů studentů bylo zastřeleno v pražských Ruzyňských kasárnách, a to pro výstrahu před dalšími demonstracemi proti německé okupaci. Sedm z nich si ale více či méně zadalo s německými nacisty.

„Každý historik si čerpá ze svých kanálů. Nemůže se vyhnout tomu, aby do toho necpal svoje vlastní názory. Takže současná liberální ideologie s tím může mít problémy,“ reagoval Kobza.

Je pravdou, že bez soudu popravení protektorátní funkcionáři, nikoliv studenti, Jaroslav Klíma a Josef Matoušek se za zatčené přimlouvali. Nebylo to však u okupačních orgánů, ale u protektorátního prezidenta Emila Háchy.

„Když jsme to rozebírali, tak jsme zjistili, že ta jejich památka je taková nedoceněná, protože z našeho pohledu těch devět studentských vůdců byli skuteční hrdinové, šli orodovat za propuštění dvanácti set studentů, které Němci zajali,“ řekl poslanec SPD Kobza.

Kobza ale reagoval slovy, že si nemyslí, že by nacisté popravovali své sympatizanty. Historik Koura to ale vidí jinak: „Nacisté chtěli ukázat, že teď tady vládnou oni, a že i tak loajální člověk s názory do značné míry korespondujícími s nimi, může být popraven, když se rozhodnou.“

„Nacisté chtěli dát najevo, že příslušnost k oficiální protektorátní reprezentaci neznamená beztrestnost a nedotknutelnost těchto lidí,“ doplnil Tomeš.

Na otázku, zda neměl prezident u některých oceňovaných pochybnosti, jeho mluvčí Jiří Ovčáček neodpověděl.

„Některá jména, co se týče výčtu vyznamenaných, jsou naprosto nezpochybnitelná. U některých měl ale (premiér) těžkou ruku, jak sám přiznal,“ odpověděl na dotaz Reportérů ČT mluvčí premiéra Petra Fialy (ODS). Právě premiér totiž vyznamenání spolupodepisuje.