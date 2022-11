Andreje Babiše čeká verdikt soudu i prezidentské volby. Stíhaná hlava státu by byla unikát

První kolo prezidentských voleb proběhne 13. ledna. Jen o pár dní dříve, 4. až 6. ledna vynese soudce Městského soudu v Praze Jan Šott rozsudek nad Andrejem Babišem v kauze dotačního podvodu na Čapím hnízdě.

Prezident republiky, který by byl stíhaný nebo dokonce odsouzený pro hospodářský trestný čin, by určitě byl svého druhu unikát, přibližuje situaci Petr Leyer z Transparency International.

Z dosavadních informací vyplývá, že Andrej Babiš mohl celý projekt řídit, domnívá se advokát Jiří Kučera. Podle něj to dokládá výpověď několika na sobě nezávislých svědků. Soudce Šott už upozornil, že by mohl případ překvalifikovat. Místo podmínky by mohl udělit trest až pět let. Kdyby se ovšem Babiš stal prezidentem, musel by soud trestní stíhání přerušit.