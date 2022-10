Babiš měl k Čapímu hnízdu vztah, nemohlo se rozhodovat bez něj, uvedla svědkyně

Soud také vyslechl úřednici Evu Filipovou, která dohlížela na čerpání dotace společností Farma Čapí hnízdo. Žena totiž v prvním týdnu hlavního líčení po odchodu z jednací síně naznačila, že toho o obžalovaném expremiérovi mohla říct víc. Filipová odmítla, že by se o svém výslechu bavila s novinářkou Deníku N, který její vyjádření zveřejnil.

Babiš po výpovědi svědkyně uvedl, že ho výpověď překvapila, protože si na Svěrákovou nepamatuje. Svědkyně má podle něj „bujnou fantazii“. „Co absolutně kategoricky vylučuji, je, když paní svědkyně mluví o tom, že jsem ji měl pozvat na soukromou návštěvu,“ řekl Babiš. Odmítl také, že by Čapí hnízdo mělo být jeho soukromým sídlem.

Projekt podle ní Babiš nazval svým „dítětem“, řekl podle ní také, že Čapí hnízdo je „to nejlepší, co kdy vybudoval“. Žena nyní podle svého vyjádření pracuje v týmu kandidátky na prezidentku Danuše Nerudové.

Větu prý řekla svému bývalému kolegovi na chodbě soudu, server pak podle ní vyjádření zveřejnil v „podstatně modifikované podobě“. Soudu v pondělí Filipová řekla, že při svém předchozím výslechu nezmínila svou soukromou návštěvu Čapího hnízda v roce 2011.

K soudu dorazila i finanční ředitelka Agrofertu Petra Procházková, předseda trestního senátu Jan Šott ji má v plánu vyslechnout ještě dopoledne. Procházkovou ve svých výpovědích zmínila řada svědků.

Znalec bude zkoumat, jestli podpis k převodu Čapího hnízda patří Babišovi staršímu

Podle mluvčího městského státního zastupitelství Aleše Cimbaly bude znalec zkoumat, zda podpisy na listinách k převodu akcií firmy patří Andreji Babišovi. Znalec Aleš Čulík v září uvedl, že podpis Andreje Babiše mladšího na listině k nabytí akcií společnosti pravděpodobně není pravý a že našel některé podobnosti s písmem Babiše staršího, nemohl ale učinit kategorické závěry.

„Můžu potvrdit, že státní zástupce opatřením přibral znalce k doplnění znaleckého posudku z písmoznalectví. Opět byl přibrán pan Čulík a doplněným opatřením mu byl uložen znalecký úkol, aby se zabýval vyloženě otázkou, zda podpisy na třech listinách odpovídají podpisu Andreje Babiše staršího, nikoli Andreje Babiše mladšího,“ řekl Cimbala. Posudek by měl být zpracován do 10. prosince.

Pokud by Andrej Babiš starší odmítl poskytnout znalci srovnávací vzorek, musel by podle Cimbaly znalec určit, zda může k závěrům dojít ze vzorků, které má k dispozici, případně z těch, co jsou veřejně dostupné. Čulík zkoumal v kauze pravost tří podpisů Babiše juniora.