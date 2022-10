Finanční ředitelka Agrofertu vypověděla, že představila bance Čapí hnízdo. Podle obžaloby plnila pokyny Babiše

Na to, že by se měla farma Čapí hnízdo stavět, Procházková podle výpovědi na policii poprvé narazila v roce 2007 ve firmě Imoba, která tehdy skupovala pozemky, na nichž později areál vyrostl. Podle finanční ředitelky Agrofertu by ale projekt pro holding nedával ekonomicky smysl. „Muselo se to otevřít veřejnosti. To ale nebyl podnikatelský záměr, který by společnost Imoba chtěla realizovat,“ parafrázuje její slova obžaloba, jejíž kompletní znění Česká televize prostudovala.

Areál začala v roce 2008 stavět společnost Farma Čapí hnízdo, která na projekt dostala padesátimilionovou dotaci z evropských fondů. O tu v únoru 2008 požádala hlavní obžalovaná Jana Nagyová (ANO), která ve stejnou dobu údajně kontaktovala i Procházkovou. „S tím, že se angažuje ve společnosti Farma Čapí hnízdo … a že shánějí financování tohoto projektu,“ řekla kriminalistům Procházková, která se poté obrátila na zaměstnance banky HSBC Marka Gerstingera.

Procházková se ho podle svých slov zeptala, zda by banka o financování výstavby měla zájem. „Bance představila projekt, a poté již s bankou komunikovala obviněná Ing. Nagyová sama. Na další průběh jednání si nevzpomíná,“ cituje dokument výpověď Procházkové, která prý nevěděla o tom, že chce Farma Čapí hnízdo požádat o dotaci.

Procházková byla podle obžaloby kontaktní osobou Farmy Čapí hnízdo

Banka podle obžaloby poskytla Farmě Čapí hnízdo tři úvěry, z nichž mohla firma čerpat až 455 milionů korun. U dvou z nich dala do zástavy některé své pozemky společnost Imoba, za všechny půjčky pak ručil holding Agrofert. Ručení za úvěry požadovala podle Procházkové banka, se kterou o tom jednala. Jednání o úvěrech se už ale podle svých slov neúčastnila.

Procházková při výpovědi odmítla, že by Čapí hnízdo bylo s Agrofertem propojené, jak tvrdí vyšetřovatelé. Státní zástupce Jaroslav Šaroch nicméně v obžalobě předkládá několik důkazů, které to podle něj dokládají. Některé z nich se navíc týkají právě ředitelky Procházkové.