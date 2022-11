V Praze začne fungovat centrum pro dlouhodobější podporu uprchlíků z Ukrajiny

Mluvčí ukrajinského velvyslanectví Tetiana Okopna ocenila přístup Prahy a celé České republiky k pomoci uprchlíkům. „Jsme velice vděční za to, že se Praha jako jedna z prvních rozhodla přistoupit ke komplexnímu řešení situace dočasně přemístěných občanů Ukrajiny,“ uvedla s tím, že zkušenost hlavního města může posloužit jako vzor i pro další kraje.

Přesné datum otevření Centra následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny zatím podle Hřiba není jasné, záležet bude na zajištění nových pracovníků. Koordinátorka centra Geti Mubeenová předpokládá otevření na konci listopadu nebo začátku prosince. Zařízení bude nejprve ve zkušebním režimu a fungovat by mělo minimálně do konce příštího roku.

„Nové centrum bude poskytovat nezbytné služby lidem, kteří už v Praze nějakou dobu jsou,“ uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Dodal, že město bude zařízení financovat z 333 milionů korun, které získalo od UNICEF k řešení uprchlické krize. Dosluhující vedení metropole k tomu v pondělí schválilo strategický záměr. Ten zahrnuje kromě zřízení centra také nábor nových zaměstnanců do vybraných magistrátních odborů.

Do Prahy od začátku války na Ukrajině přišlo téměř sto tisíc lidí, z toho více než třicet tisíc dětí. KACPU, které pomáhá uprchlíkům se zařízením povolení k pobytu, zdravotního pojištění a dalšími úkony, za dobu svého fungování odbavilo podle Hřiba asi 113 tisíc lidí. Někteří uprchlíci v Praze nezůstávají a pokračují dále do jiných regionů nebo například do Německa. KACPU již také kvůli naplněné kapacitě nenabízí bydlení v městských bytech a ubytovnách.