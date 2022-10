Úřad nechtěl registrovaným partnerům povolit zdvojené příjmení, soud nakonec rozhodl v jejich prospěch

„Nyní už máme oba stejné příjmení – Botlík Nuc, ale ještě nedávno to tak nebylo, protože jsem měl toto příjmení pouze já a partner měl pouze svoje staré příjmení,“ popisuje Ondřej.

Žijí v Praze, trvalé bydliště ale mají v Ústeckém kraji, každý v jiném městě. O změnu příjmení tedy žádali na dvou různých matrikách. Zatímco Ondřejovi to v Litvínově povolili, Tomášovi v Mostě ne. „Řekli nám na pár matrikách, že by to mělo být na počkání za tisícovku, a nebylo to tak,“ vypráví Tomáš.

Proti rozhodnutí mostecké matriky se Tomáš Botlík Nuc neúspěšně odvolal ke krajskému úřadu. Nakonec se obrátil na soud v Ústí nad Labem a uspěl. „Krajský soud řekl, že tohle je základní otázka, která musí být respektována, zejména tedy státem, protože státu to nepřináší žádnou újmu, není tam žádné riziko,“ vysvětluje jejich právní zástupce Ludvík Matoušek.

Případ by mohl být precedentem

Květnový rozsudek by podle jeho slov mohl být precedentem pro další podobné případy. „Usnadní to život jak registrovaným párům, protože vědí, co mohou a co nemohou, tak samozřejmě i matrikám, protože ví, že když takovou žádost obdrží, musí jí vyhovět,“ dodává Matoušek.

Zákon – mimo manželství – povoluje zdvojené příjmení jen z vážných důvodů. Co vážným důvodem je, ale doteď posuzuje každý úředník jinak.