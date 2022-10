Reportéři ČT: Česká armáda má mít nové francouzské houfnice. Dražší, než se plánovalo, přitom nekompletní

„Studie proveditelnosti a průzkum trhu byly uskutečněny v roce 2019. Od roku 2019 uběhlo několik let, je tak potřeba si uvědomit, že v rámci průzkumu trhu vlastně vznikne pouze takzvaná předpokládaná hodnota té veřejné zakázky,“ okomentoval náměstek ministryně obrany pro vyzbrojování Lubor Koudelka.

V roce 2020 proto ministerstvo obrany rozhodlo, že pětačtyřicet let staré houfnice DANA odstaví a místo nich pořídí nová francouzská děla CAESAR. „Houfnice CAESAR je 155milimetrová dělostřelecká zbraň s dostřelem přes čtyřicet kilometrů. Z tohoto pohledu se určitě pro Armádu České republiky hodí,“ vysvětlil vojenský publicista Dušan Rovenský.

Podle Francouzů zásadní rozdíl v ceně způsobily požadavky české strany. „Šlo o neobvyklé rozložení dodávek do pětiletého období, termíny a podmínky obchodu včetně převedení zásadní části výroby do Česka. Kromě specifičnosti objednávky pro Česko byla hlavním viníkem rozdílu v ceně také inflace,“ uvedl v e-mailu mluvčí firmy Nexter, francouzského výrobce houfnic, Gabriel Massoni.

„Jsou to dvě věci, které jsou neporovnatelné. V případě dánských houfnic se jednalo o holou houfnici, ale i dánská strana uzavřela řadu dodatků ke smlouvě. Věřím, že ta cena není v konečném smyslu nižší než cena, kterou má Armáda České republiky,“ podotýká Koudelka.

Ovšem ani tento nákup se neobejde bez kontroverzí. Praha se rozhodla pro vlastní a nevyzkoušenou cestu, přestože sama Paříž jí doporučila vyzkoušený francouzský systém, aby zaručila správnou funkčnost nových děl. „Je prověřený bojem, v nejrůznějších typech válečných zón. Jedním z nejlepších příkladů bylo, jak zásadní byly CAESARy v osvobozování Mosulu v Iráku. Proto doporučujeme tuto volbu. A také proto, že jiné systémy (řízení palby) zatím nebyly testovány,“ vysvětlil francouzský velvyslanec v Česku Alexis Dutertre.

I přesto vojáci nejprve rozhodli o pořízení norského systému. Ministerstvo obrany se však do nákupu před dvěma roky vložilo a na poslední chvíli jej stoplo. „Jako zadavatel jsem povinen pečlivě posoudit, zda to, co je uvedeno ve specifikaci, je v souladu se zákonem. Jestli skutečně pouze jediný systém, který armáda specifikuje, splňuje požadavky. Bylo zjištěno, že systémů je více. I z toho důvodu jsem se rozhodl neakceptovat tuto specifikaci a vyhlásit otevřené výběrové řízení,“ uvedl Koudelka.

Počítá se s částkou až devět set milionů korun

Pod specifikací neschváleného nákupu, který ministerstvo zatrhlo, byl podepsaný generál František Ridzák. Reportéři ČT mu chtěli položit několik otázek, armáda rozhovor však nedovolila. Ridzákem podepsaná specifikace se opírala o stanoviska ministerských organizací. Armáda pochybení při výběru nepřiznává.

Nakonec však došlo k tomu, že armáda nebude mít ani francouzský, ani norský systém řízení palby. Nyní byl jako nejlepší řešení vybrán německý systém, který se ale ještě nikde s francouzskými houfnicemi neobjevil v praxi. Podle ředitele Vojenského technického ústavu Petra Novotného byla jedním z parametrů i cena. „Primárně se ale jednalo o užité vlastnosti systému,“ doplnil.

Samotný nákup systému by měl vyjít na 264 milionů korun, další finance si pak vyžádá zapojení do nových houfnic a dalších zbraní českého dělostřelectva. Celkově se nyní počítá s částkou 900 milionů korun.