Analýza: Senát opouští další známá jména, úspěch slavili nováčci

Celkem patnáct senátorů zasedne v horní komoře na říjnové schůzi komory naposledy. Celá třetina z nich však měla do sečtení hlasů naději, že v Senátu bude moci pokračovat i v dalších šesti letech. Nakonec ale byli uspěšnější nováčci, kteří stávající senátory nahradí.

Po dvou funkčních obdobích končí například senátorka Alena Dernerová (SD-SN). V Senátu strávila dvě funkční období, poprvé uspěla v roce 2010 a řadila se tak spíše k těm zkušenějším členům horní komory. Lékařka a držitelka Ceny Františka Kriegla za občanskou statečnost od Nadace Charty 77 kandidovala tehdy za uskupení Severočeši.cz. Do Senátu vstupovala jako kritička poměrů ve zdravotnictví v Ústeckém kraji. Nelíbilo se jí zejména to, jak krajská zdravotní zařízení nakupují techniku. Tehdy získala v druhém kole přes 65 procent hlasů.

K hnutí Severočeši.cz patřil i dlouholetý senátor Jaroslav Doubrava. Členem horní komory byl v letech 1998–⁠2004 a 2010–⁠2022. V poslední době se mu dostávalo zejména negativní pozornosti, když i po anexi ukrajinského Krymu Ruskem a dokonce i po začátku ruské agrese na Ukrajině navštívil právě anektovaný Krym. Letos již nekandidoval.

Za hnutí kandidovala i Dernerová ve volbách v roce 2016, to ale podalo stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, protože Magistrát města Most nezohlednil odvolání kandidatury Dernerové hnutím a volby se tak musely opakovat. V nich pak Dernerová kandidovala pod hlavičkou strany Spojení demokraté – nezávislí kandidáti. A zvítězila už v prvním kole. V roce 2018 působila ještě jako nezařazená, od roku 2020 pak působila v senátorském klubu STAN.

Do Senátu vstupovala jako kritička poměrů, nakonec nejen na Ústecku. Postupně i tato její rétorika slábla. Po právě skončených volbách to vypadá, že minimálně v regionu působí jako kritik současných poměrů její vyzyvatel a starosta Mostu Jan Paparega (Pro Most), který ji v druhém kole volby porazil se ziskem 58,8 procenta hlasů.

Končí sociální demokrat i někdejší senátor ANO

V Senátu nebude pokračovat ani Jaromír Strnad (ČSSD). Na Kutnohorsku se od roku 1996 nepodařilo žádnému ze členů horní komory obhájit svůj mandát. V obvodě, kterému v senátních volbách dominují sociální demokraté a kde jedinou výjimkou je funkční období Bedřicha Moldana zvoleného za ODS, je Jaromír Strnad prvním, kdo mandát obhájil.

Od roku 2010 byl kandidátem a senátorem za ČSSD. V letošních volbách byl nominován volební stranou ČSSD a ANO. Štěstí se při sčítání hlasů klonilo chvíli na jeho stranu, chvíli směrem k jeho protikandidátovi Bohuslavu Procházkovi (KDU-ČSL). Dalo by se říct, že se doslova přetahovali o vítězství. Nakonec byl Strnad tím, kdo prohrál. Sociální demokraté tak přichází o dalšího zkušeného senátora a oslabují svou pozici.

V Senátu nebude pokračovat ani Jaroslav Větrovský. Ten byl v horní komoře parlamentu jedno funkční období a patřil k pěti senátorům za hnutí ANO. Byl i předsedou klubu PROREGION, který sdružoval právě senátory za ANO, ČSSD a některé nezařazené senátory. V letošních volbách se rozhodl kandidovat za Jihočechy jako nestraník. Hnutí ANO vyměnil za regionální uskupení. V prvním kole porazil kandidáta ANO Martina Kupce, v druhém kole už ale nestačil na Marka Slabého, nestranického kandidáta Tábora 2020 a SPOLU.