KDU-ČSL v Brně je pro zachování současné koalice. Vaňková plánuje jednat se všemi

V pondělí jednali zástupci společného uskupení ODS a TOP 09 s hnutím ANO, v úterý s lidovci. Ve čtvrtek nejspíš vítěze čeká jednání s SPD a poté s Piráty, v pátek by měla jednání uzavřít setkání se Zelenými s Žít Brno a ČSSD.

Hladík chce zachovat současnou koalici, nebo vznik koalice na vládním půdorysu. Ve vládě je koalice SPOLU složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 a také Pirátů se STAN. Vaňková i Hladík uvedli, že se bavili o programových prioritách i gescích a konkrétních lidech, kteří by je zastávali. Právě to chce Vaňková slyšet od každé strany, která se do zastupitelstva dostala.