Před 85 lety zemřel Tomáš Garrigue Masaryk. Na prvního prezidenta se vzpomíná v Lánech i Hodoníně

Šéfka sněmovny také připomněla, že Masaryk rád rozlišoval mezi vlastenčením a opravdovým vlastenectvím. „Myslím, že se nám bohužel v poslední době do politiky dostávají lidé, kteří upřednostňují vlastenčení před skutečným vlastenectvím, byť se tváří, že jim o skutečné vlastenectví jde,“ uvedla s tím, že to pokládá za velmi nebezpečné.

Stát si za svou pravdou, i tou nepopulární

Že je důležité si připomínat nejen Masaryka, ale i jeho myšlenky, si myslí také Vystrčil. „To je zásadní věc. Pokud to dělat nebudeme, pokud v rámci školní výuky, výchovy v rodině či v rámci našeho společenského života nebudeme základní hodnoty dodržovat a budeme si myslet, že stačí připomenout si výročí, tak to rozhodně stačit nebude,“ uvedl.

Pro předsedu Senátu je důležité říkat i nepopulární věci. „A to i v době, kdy víme, že tím můžeme ztratit, že se to nemusí líbit, protože situace je těžká, veřejnost je nakloněná na jinou stranu, protože je zmasírovaná médii nebo populistickými politiky. To, co dokázal Masaryk, bylo, že i když věděl, že bude v menšině, stál si za svojí pravdou,“ sdělil a dodal, že to je důležité právě v dnešní době.