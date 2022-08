Válek chce řešení otázky energií pro fakultní nemocnice do konce září. Jinak nebudu ministr, prohlásil

Válek to odmítá. „V žádném případě nedojde k ohrožení péče,“ řekl. Podle Prymuly může být ztráta čtrnácti miliard korun citelná. „Ne však proto, že by došlo k poškození dostupnosti péče, to asi ne. Rezerva je v tuto chvíli dostatečná. Na druhou stranu predikovat dopady hospodářské situace je velmi složité,“ uvedl.

Dodávky pro fakultní nemocnice pro příští rok chce tak mít Válek vyřešeny do konce příštího měsíce. Řešení má podle něj navrhnout ministerstvo průmyslu. „Musí navrhnout, jakým modelem bude energie od distributorů nemocnicím poskytována,“ řekl. Jedním z možných řešení by dle ministra zdravotnictví mohl být návrat k centrálním nákupům energií.

„Do konce září to musí být jasné,“ dodal s tím, že jinou variantu nepřipouští. „Pokud nebudou zajištěny dodávky energií fakultním nemocnicím, tak já nebudu ministr zdravotnictví,“ prohlásil. „Musí být zajištěny dodávky energie a nesmí zlikvidovat zdravotnictví v České republice. Tečka,“ zdůraznil.

Podle Prymuly by ale krajní situace přerušení dodávek byla „až absurdní“ a „nepředstavitelná“. „Veškeré orgány by konaly, aby se to nestalo. Nedovedu si představit, že by někdo vypnul proud do fakultní nemocnice,“ řekl.