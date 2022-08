Vláda je blíže rozhodnutí o mimořádné dani. Stanjura potvrdil, že se mluví i o rafinériích

Členové Národní ekonomické rady vlády přicházeli v úterý před osmou večerní na jednání s premiérem a ministry s jasným doporučením. Většina z nich radí zavedení daně z mimořádných zisků. „Je to opravdu krátkodobé, nebo střednědobé řešení energetické krize, v tomto případě si to dovedu představit,“ uvedl ředitel společnosti EGAP a člen NERV Jan Procházka.

Postoj vedoucího Katedry národního hospodářství Právnické fakulty Univerzity Karlovy a člena NERV Libora Duška k této takzvané windfall tax (daň ze „zisků spadlých z nebe“) je „opatrné ano“. „Je to nějaká daňová solidarita,“ poznamenal. „Pokud chceme dávat úsporné balíčky, musíme to někde vzít,“ podotkla členka NERV a šéfka firmy Petrof Zuzana Ceralová Petrofová. Vláda by podle rady měla kvůli neustále rostoucím výdajům zároveň zvýšit rozpočtové příjmy.

Zvažované zavedení daně z neočekávaných zisků také v sektoru výroby a distribuce pohonných hmot ve středu v TV Nova potvrdil šéf státní kasy Zbyněk Stanjura (ODS).

„Přemýšlíme o třetím odvětví, a to jsou rafinerie. To znamená výroba a distribuce pohonných hmot,“ řekl. Dodal, že nejde o čerpací stanice. „Je to mnohem menší skupina firem. Pokud se nakonec rozhodneme a vláda to navrhne a sněmovna a Senát to schválí, tak to dopadne jen na několik desítek firem, největších v těchto sektorech,“ přiblížil.