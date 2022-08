Nový centrální registr pomůže s pátráním po zatoulaných psech

Centrální psí evidence bude neveřejný registr. Veterináři do něj zanesou identifikační údaje chovatele a jeho zvířat při jejich očkování nebo čipování, které je ze zákona povinné od předloňského roku. Právě čip se totiž ukazuje jako nejsnazší cesta, jak zatoulané zvíře dostat zpátky k jeho majiteli.

„Kontrolovat každý jednotlivý registr je pro nás časově náročné. V okamžiku, kdy se zavede jeden centrální, tak nám to práci podstatně zjednoduší,“ slibuje si od připravované změny vedoucí brněnského útulku Petra Volešová.

Záznam na dvacet let

Veterinární lékaři budou povinni zapsat psa do centrální evidence do sedmi pracovních dní od čipování nebo očkování či přeočkování. Ve stejné lhůtě musí také zapsat změny v informacích o chovateli. Záznamy se budou z evidence vyřazovat po dvaceti letech. Přístup do evidence mají mít také obce a chovatelé, kteří se ale dostanou jen k údajům týkajícím se jejich psů.

Veterinární komora již nyní provozuje evidenci psích pasů. Stát předpokládá, že většina psů bude zapsána do centrální evidence do roku od nabytí účinnosti novely, přechodné období ale na to dává tři roky.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o velký projekt a musíme postupovat v souladu se zákony, nebude možné vytvořit databázi v termínu 1. 1. 2023. Budeme se samozřejmě snažit o rychlé vytvoření nového systému,“ doplňuje prezidentka veterinářské komory Petra Šinová.