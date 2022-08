Debata o možném zrušení státní podpory stavebního spoření štěpí vládu, lidovci jsou proti

Lidovci chtějí státní podporu bydlení

Místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík řekl v 90' ČT24, že většina lidí podle dostupných dat stavební spoření skutečně využívá ke svému účelu. „Třetina použije toto spoření na nákup domu nebo nemovitosti, třetina na rekonstrukci a u té poslední zhruba třetiny to slouží jako spoření se státním příspěvkem,“ tvrdí.

Podle něj je potřeba, aby stát měl nástroje na podporu bydlení, a podotknul, že nedostupnost bydlení je jedno z nejpalčivějších témat v Česku a také o této podpoře mluví koaliční smlouva současné vlády.

„Připomenu jeden důležitý aspekt. V současné době, ať se zdá být ten nástroj takový, že nezohledňuje inflaci, právě podpora lidí, kteří spoří, odkládají si každý měsíc dva tři tisíce, ve výsledku státu pomáhá, má to protiinflační efekt. V Česku je celkem 3,4 milionu lidí, kteří stavební spoření mají, a my nemůžeme tyto lidi znejistit,“ apeluje Hladík.

Komentátor Českého rozhlasu Plus Radko Kubičko si myslí, že otázka dostupnosti bydlení je pro demokracii zásadní. „Je to základní lidská potřeba někde bydlet. Máme tu obtížnou ekonomickou situaci a většina lidí investuje do bydlení ne proto, že tam chtějí bydlet nebo tu nemovitost pronajímat, ale proto, že ceny bydlení neustále rostou a je to vynikající investiční záležitost,“ myslí si Kubičko.