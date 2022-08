Operace mají kvůli covidu stále zpoždění. Přicházejí navíc noví pacienti ve špatném stavu

To je také jeden z důvodů, proč se čekací doby na zákroky v někerých nemocnicích ještě nevrátily na předcovidovou úroveň. Třeba na operaci kyčelního kloubu se v někerých nemocnicích čeká i déle než dva roky.

Výkony odsunuté v posledních dvou letech zatím zcela nedohnali ani v sokolovské nemocnici. Kvůli koronavirovým opatřením tam teď musejí provést asi patnáct odložených zákroků. „Pacienti se vracejí s horšími nálezy, tím pádem i léčba a operativa je náročnější, než tomu bylo před covidem,“ sdělil lékařský ředitel nemocnice Andrej Farkaš.

Na dalším vývoji šíření koronaviru v Česku bude teď záviset i to, kdy se lékařům podaří výpadek dohnat. Pokud očekávaná podzimní vlna sokolovskou nemocnici příliš nezatíží, mohlo by to být už v listopadu.