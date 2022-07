Vláda už v tomto roce nepočítá s růstem minimální mzdy, řekl Jurečka

Ministr Marian Jurečka a odborový předák Josef Středula se 21. června setkali ve Strakově akademii na zatím posledním jednání tripartity. Domluvili se, že na konci prázdnin znovu budou jednat i o růstu minimální mzdy.

Teď ale Jurečka vzkázal, že se v případě zvýšení minimální mzdy ještě v letošním roce obává růstu nezaměstnanosti. Zvlášť v době, kdy se firmy zároveň potýkají s vysokými cenami energií.

„Spíše to vidím na úpravu k 1. lednu 2023. Čili to, že by to mohlo být už od září, teď není na stole,“ uvedl Jurečka. „Já jsem předpokládal, že by bylo dobré, kdybychom tu dohodu měli od 1. září, že odbory a zaměstnavatelé se dohodnou, že aspoň nějaký kompromis naleznou,“ doplnil.