Podezření na únik tajných informací z Hradu se nepotvrdilo, zjistila policie

„Nebyly zjištěny takové skutečnosti, které by uváděné podezření potvrzovaly,“ uvedl státní zástupce Bodlák s tím, že další podrobnosti nemůže sdělit. Nekomentoval, zda byl případ odložen ani únik kterých informací police prověřovala. „Nebudu k tomu říkat více než to, co bylo oficiálně sděleno,“ sdělil. Nic neprozradila ani policie. „Náš útvar k vašemu dotazu nebude poskytovat žádné informace,“ vzkázal mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

S informací, že policie prověřuje únik tajných informací z Pražského hradu, přišel loni v říjnu Deník N. NCOZ se podle něj zabývala podezřením, že z okolí prezidenta Zemana unikají utajované informace, které pocházejí zejména z Bezpečnostní informační služby (BIS). Kontrarozvědka případ podle serveru také řešila a údajně se chystala zvát k výslechům pracovníky prezidentské kanceláře. Jestli se tak skutečně stalo, ale BIS nepotvrdila. „Mohu pouze sdělit, že u aktuálních případů nemůžeme potvrzovat ani vyvracet informace, zda se danou problematikou zabýváme,“ uvedl pro ČT mluvčí BIS Ladislav Šticha.