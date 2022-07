Průtoky na řekách klesají, některé obce už omezily nakládání s povrchovými vodami

Méně vody než obvykle pozorují v červenci na tocích i v povodí Vltavy, Labe, Ohře nebo Odry, obecně ale více vysychají menší řeky. Některým tokům pak v uplynulých dnech pomohl déšť.

„Pouze na horních tocích Berounky a Sázavy je patrné sucho. A na horní Vltavě je zase situace bližší normálu, protože na tuto oblast byly srážky v minulých týdnech trochu více štědré,“ vysvětlil mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. Dodává, že žádné výrazné problémy v souvislosti s nízkými průtoky nemají. Podle Roldána nicméně není situace příznivá pro rekreační splouvání, také je podle něj složitější provést drobné odběry pro zálivku.

Co naprší, odpaří se nebo to spotřebují rostliny

Mluvčí Povodí Labe Hana Bendová situaci přirovnala k suchému období v letech 2015 až 2018. Nízké průtoky jsou podle většiny správ povodí způsobené nedostatkem deště a vysokými výpary vody kvůli dlouhotrvajícím vysokým teplotám.

„Jinými slovy, to, co spadne v podobě srážek, se velmi rychle odpaří. Co se neodpaří, spotřebují rostliny. Do řek se dostává velmi malé množství vody,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.