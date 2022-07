S požárem u Hřenska pomáhají i dobrovolní hasiči. Stěna ohně byla jako vstup do pekla, říká jeden z nich

U dobrovolných hasičů v Hřensku je Jan Košík už sedmnáct let. Pondělní zásah v obci Mezná byl ale pro něj i jeho kolegy nejtěžší v kariéře. „Začal se valit dým a vyběhla velká červená stěna. Starý chlapi tomu říkali, že to je jak vstup do pekla,“ popisuje zážitek ze zásahu ve vesnici. V obci si museli dávat obzvlášť pozor, protože v domech řada lidí používá plyn.

Přestože v tu dobu měli hasiči dýchací přístroje, valící se kouř nebylo možné vydržet. „Byl tam kluk, který si udělal díru do země a musel se rychle nadechnout a pak okamžitě zmizet. Protože tam už nebylo co dýchat,“ přibližuje.

Domy hasiči bránili do poslední chvíle, než přišel povel ustoupit. Jan Košík tvrdí, že šlo o správné rozhodnutí velitele, byť to jeho a řadu z jeho kolegů mrzelo. „Všichni víme, že lidský život má nevyčíslitelnou hodnotu. Sice mě mrzí, že na Mezné padly čtyři domy, ale kdyby tam měl jen jeden z hasičů vážné zranění, tak to nemá smysl. A tady to řešení už nemělo,“ dodává.