Stát za půl roku proplatil dopravcům slevy za 2,3 miliardy. I když se podpora snížila, náklady jsou téměř jako před pandemií

Koaliční politici omezení slev hájí. Bylo to podle nich nutné kvůli rozpočtové situaci. „Státní rozpočet v Německu byl zanechán v jiné kondici než český. My můžeme vzít z rozpočtu dvě miliardy a přidat je na slevy na jízdném, a budou chybět zase jinde, protože nepostavíte třeba některé školy nebo nemocnice,“ řekl předseda sněmovního podvýboru pro dopravu Ondřej Lochman (STAN).

Slevy fungují téměř čtyři roky

Slevy ve výši 75 procent zavedla vláda od září 2018. Části cestujících – zejména dětem do 15 let – se zvýšila z 50 procent, ale leckdo získal nárok na slevu zcela nově. Například studenti do 26 let měli dříve nárok na slevu pouze na trase z domova do školy, nově všude ve veřejné dopravě.

Na tom, kdo má nárok na slevu, se v dubnu nic nezměnilo, jenom její výše. Kromě dětí a studentů jsou to i senioři nad 65 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. Postižení platí i nyní jen 25 procent plného jízdného, navíc od července přiznal stát obdobnou slevu i invalidním důchodcům třetího stupně, kteří mají potvrzení od správy sociálního zabezpečení,

Po zavedení slev stát ještě upravoval pravidla pro jejich kompenzování, mimo jiné zavedl strop. Ukázalo se totiž, že někteří dopravci nežádali o proplacení rozdílu mezi cenou, kterou student či senior zaplatil, a cenou, kterou by zaplatil, kdyby nárok na ni neměl, nýbrž rozdíl mezi zaplacenou cenou a svojí hypotetickou nejdražší nabídkou na téže trase. V současnosti tedy ministerstvo dopravy na trase Praha–Olomouc proplácí při padesátiprocentní slevě maximálně 194 korun.