Vláda chce unijní daň pro Google, Facebook či Apple. Zaměří se na to během předsednictví

O samostatnou českou digitální daň pro nadnárodní koncerny s obratem nad 18,5 miliardy korun ročně usilovala předchozí vláda Andreje Babiše (ANO), a přestože měla podporu ve sněmovně, nakonec ji prosadit nestihla. „V loňském roce se povedlo uzavřít dohodu v rámci OECD, kdy dohodu podepsalo víc než sto zemí z celého světa. My v této chvíli hledáme shodu v rámci Evropské unie během našeho předsednictví a máme za cíl, abychom tu shodu našli do konce října,“ řekl Stanjura.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) jeho slova potvrzuje: „Rádi bychom tento krok udělali společně buď aspoň jako celá evropská sedmadvacítka ve shodě, nebo třeba ideálně i na úrovni států OECD, protože tady je nutný společný postup.“

O nutnosti lokálního zdanění nadnárodních firem je však přesvědčena opozice. „Tady je celá řada digitálních IT společností, ale nejen těch, které tady podnikají třeba víc než deset let, mají tady obrovské zisky, a neplatí nám ani korunu daní,“ tvrdí místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Také podle poslance Jana Hrnčíře (SPD) by vláda měla přijít s vlastním návrhem na zdanění nadnárodních internetových gigantů.