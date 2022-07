Povodně roku 1997 byly tak tragické i proto, že lidé nevěděli o hrozbě. Přispěly ke vzniku výstražného systému

V roce 1997 se děly věci, které by byly při pozdějších povodních sotva představitelné. Třeba ve školce v Opavě-Kateřinkách zůstalo po prudkém vzestupu hladiny řeky Opavy uvězněno pět dětí s učitelkou. Když je hasiči zachránili, bylo velmi obtížné dát vědět rodičům, co se stalo a kde jejich potomci jsou.

Úřady a záchranné složky se z tragédie roku 1997 dokázaly poučit. Po povodních přijal parlament několik zákonů, které definovaly systém včasného varování. „Teď to běží společně. Jak ČHMÚ, tak hydrometeorologická služba Armády České republiky, tak hasiči dostávají všichni v jeden okamžik jedny a ty samé informace,“ popsal ředitel hydrometeorologického ústavu Marek Rieder.

Události z července roku 1997 přispěly i k tomu, že se pravidelně každý měsíc konají zkoušky sirén. K nim byly nově zavedeny i hlasové výstrahy. Jak totiž podotkl náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Petr Ošlejšek, při povodních „přestože bylo možné aktivovat některé sirény, nebylo možné podat obyvatelům nějakou další informaci“.

A tak zatímco v roce 1997 umírali nic netušící lidé, když se do jejich domu náhle vedrala voda, o pět let později při historických povodních v Čechách byli obětmi často ti, kdo nedbali varování – vstoupili do rozvodněné řeky, vjeli do ní autem nebo ji rovnou zkoušeli splout na raftu, případně se odmítli evakuovat.