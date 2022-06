Vláda a odbory dohodly deset procent k některým platům

Daniel Hamáček nastupoval k policii na začátku koronavirové pandemie. Podílel se na kontrolách vládních opatření, teď na začátku letní sezony prověřuje zabezpečení chat a podílí se i na vyšetřování. S platem je spokojený, i tak by ale možné navýšení uvítal.

Odboráři trvají na navýšení platů od července, avšak připouští, že by si státní zaměstnanci mohli přilepšit méně, než původně chtěli. „Má to být od prvního července navýšené o inflaci, ale ten signál, který jsme dali, už není o inflaci, ale o propadu,“ tvrdí předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka připustil, že vláda musí udělat nějaký krok z hlediska zvýšení platů, případně dalších sociálních podpor. „Toto řešíme, ale nemůže to být navýšené o inflaci,“ zdůraznil Jurečka.

Odboráři se zástupci vlády o navýšení platů jednali už dvakrát. Stěžovali si ale, že od členů kabinetu nedostali žádné jasné návrhy. „Je tady stávková pohotovost devíti odborových svazů. Vláda by si měla uvědomit, že to je třaskavá záležitost,“ říká předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář.