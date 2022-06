Jak velká bude letní covidová vlna, se teprve ukáže. Stát by se ale měl připravit, nabádají lékaři

„Očekávali jsme, že přijde letní vlna, a to zejména s tím, že se v západní Evropě objevily nové varianty viru. Máme výhodu, že je Česká republika vždy o trochu pozadu. Máme dva, tři a někdy i čtyři týdny času, abychom se připravili, abychom věděli, co nás čeká,“ apeloval předseda Společnosti infekčního lékařství a primář infekčního oddělení ústecké nemocnice Pavel Dlouhý. Opoziční politici tvrdí, že vláda žádný jasný plán pro další covidovou vlnu nemá.

Počet pozitivních testů na covid-19 přesáhl v pondělí poprvé od začátku května tisícovku. Česko je momentálně prosté jakýchkoli protiepidemických povinností, jako byly v minulých letech respirátory ve veřejné dopravě a v budovách anebo požadavky na negativní test při příchodu na hromadné akce. Kvůli růstu počtu případů však nyní nabádají lékaři, aby stát nezaváhal při přípravě na to, co by se mohlo stát letní vlnou epidemie.

Hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny Petr Smejkal připustil, že zatím není jasné, jak velká očekávaná letní vlna vlastně bude a jak vážné by mohly být následky toho, že se covidem nakazí velké množství lidí. „Zatím je to jen vlna nakažených. Není to vlna hospitalizovaných – i když víme, že to vždycky dojde se zpožděním – a těch, co na tu nemoc zemřeli. Ta musí být co nejmenší,“ zdůraznil.

S tím ostatně kalkuluje ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Například povinnost zakrývat si ústa a nos by se podle něj vrátila v případě, že by se začaly plnit nemocnice, což se teď neděje. Že zatím není čas na přísnější opatření, si myslí i stínový ministr zdravotnictví Julius Špičák (ANO), který akcentoval význam očkování. Podle Válka by v případě, že by se situace v nemocnicích zhoršila, opět platila povinnost nosit respirátory ve veřejné dopravě, nemocnicích a domovech pro seniory.

Přednosta kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Petr Husa ovšem považuje nynější situaci za vážnou. Jako problém vnímá dobu, kdy začíná infikovaných přibývat. „K letnímu vzestupu dochází asi o dva měsíce dříve, než tomu bylo loni,“ upozornil.

V Česku se podle dat z laboratoří momentálně šíří hlavně covidové subvarianty BA.4 a BA.5 a výsledkem je nynější růst počtu nakažených. Ve srovnání s týmž obdobím v minulých letech jich je výrazně více. Loni se v pondělí 28. června potvrdil covid-19 u 156 lidí, předloni v pondělí 29. června bylo pozitivních testů 201. Nad tisíc nakažených za den bylo předloni v září, loni až v říjnu, kdy nastoupila varianta delta.

Podle Pavla Dlouhého je ale i tak nyní zásadní připravit se na podzim. „Nejdůležitější je příprava podzimní očkovací kampaně. Musíme přimět všechny rizikové osoby – to znamená seniory a ty, kteří mají nějaké přidružené choroby – aby si nechali píchnout posilující dávku,“ apeloval.