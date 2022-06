Tématem předsednictví musí být energetická bezpečnost i obnova Ukrajiny, míní zástupci firem

Na dodávkách ruského plynu jsou závislé hlavně podniky ze sklářského průmyslu nebo například porcelánky. Pokud by plyn neměly, musely by často úplně ukončit provoz.

Do roku 2030 musí navíc podniky razantně snížit emise skleníkových plynů. Právě vyjednávání o jednotlivých částech takzvané Zelené dohody pro ně bude klíčové. „Zcela jistě budeme požadovat, aby každý návrh měl dopadovou studii. Celý balíček bude pro evropskou ekonomiku nesmírně finančně i implementačně náročný. A my chceme vědět, kolik na to budeme mít času, jestli ty cíle jsou reálné a kolik nás to bude stát,“ řekl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Jako jednu ze zásadních věcí vidí zaměstnavatelé také přípravu na poválečnou obnovu Ukrajiny. „To je pro nás velká priorita, protože si myslíme, že i pro české exportéry a české podniky při rekonstrukci Ukrajiny se budou skýtat velmi zajímavé a atraktivní příležitosti,“ dodal Špicar.

Nedostatek čipů

V době pandemie se velkým problémem stal nedostatek čipů, který ochromil zejména automobilový průmysl, ale také výrobce elektroniky. Zástupci českých podnikatelů nechtějí, aby se situace opakovala. I v tom by podle nich mohlo české předsednictví pomoci. „Akt o čipech je věc, kterou by Česko mělo zvládnout dotáhnout do konce, protože na tom je shoda většiny členských států. Potřebujeme k tomu dvě věci – podpořit výrobu čipů v Evropě a výrazně navýšit peníze na výzkum a vývoj,“ uvedl Prouza.

Právě tento problém stále pokračuje a čipů mají automobilky nedostatek. I proto se výroba aut, a to nejen v Česku, pravděpodobně ani letos nedostane na čísla před pandemií.