Nacher navrhuje kvůli inflaci snížit DPH nebo ji dočasně u potravin srazit na nulu. Podle Niedermayera to situaci nevyřeší

„Obecně (ceny potravin zvedá) situace na světových a evropských trzích. Samozřejmě i válka na Ukrajině, protože pokud vím, tak Rusko a Ukrajina tvoří třetinu světové produkce pšenice a pětinu kukuřice. Vedle toho dlouho zdražují paliva, energie, což se pak promítá do všech ostatních cen. U potravin je to vidět nejrychleji, vše dohromady to dělá šílený mix,“ domnívá se Nacher.

Prý ho mrzí, že vláda nedává společnosti impuls, že by chtěla současnou situaci nějak razantněji řešit. To by podle poslance ANO vedlo ke snížení inflačního očekávání, které je „pozdějším pohonem pro inflaci“.

„Je třeba připomenout, že se do všech cen propisuje, že jsme jedni z největších vývozců elektřiny, ale zároveň je po přepočtu na paritu kupní síly u nás nejdražší, což je nepochopitelný paradox. Jako opozice recepty vládě navrhujeme dlouhodobě,“ nechal se slyšet Nacher, který konkrétně zmínil snížení DPH či její dočasné sražení u potravin na nulu. Zdůraznil, že stejně postupovalo Polsko či další země.

Niedermayer: Snížení DPH není řešení

Europoslanec za TOP 09 a bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer však připomněl, že inflace nemá jen vnitřní, ale i vnější příčiny. „Různé dávky navrhované opozicí pouze posílí kupní sílu, ale nijak nevedou ke zkrocení inflace,“ tvrdí. S inflací by podle něj měla bojovat především centrální banka. Ani snížení DPH na nulu prý není řešení, protože to může vést k tomu, že si obchodníci zvednou marže.

Na argument Nachera, že stát má díky vyšší inflaci i vyšší příjmy, Niedermayer namítl, že současně rostou i výdaje - například na valorizaci penzí či sociálních dávek. „Náš rozpočet je v katastrofální finanční situaci, vláda musí hodně zvažovat, jak omezené zdroje na podporu ekonomiky distribuovat tak, aby se dostaly k těm, kteří jsou nejvíce ohrožení. A nikoli k těm, kteří si se situací díky vyšším příjmům poradí,“ nabádá ekonom a europoslanec.