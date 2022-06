Premiér Fiala chce prohloubit vazby s Německem. V Berlíně promluvil na zasedání hospodářského svazu

„Německo je pro nás samozřejmě klíčový obchodní partner,“ řekl Fiala před odletem. O úzkých vztazích podle něj svědčí i to, že za necelého půl roku, kdy úřad premiéra zastává, se na cestu do Německa vydal už podruhé. Do Berlína se Fiala vrací po měsíci, v květnu zde jednal se spolkovým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem a kancléřem Olafem Scholzem.

V Berlíně zástupcům německých firem zdůraznil, že hospodářská spolupráce Německa a Česka dobře funguje a je na vynikající úrovni. „Vy znáte naše firmy, víte, co dokáží, a víte, že je na ně spolehnutí. Za posledních třicet let se také výrazně změnila struktura českých společností. Z levné pracovní síly se změnily na high-tech firmy,“ poznamenal.

Zmínil, že Česko chce prohloubit již tak úzkou ekonomickou spolupráci s německými spolkovými zeměmi Saskem a Bavorskem, se kterými sousedí. „Na konci června budu jednat s ministerským předsedou Svobodného státu Sasko Michaelem Kretschmerem, v červenci s bavorskou reprezentací v čele s ministerským předsedou Bavorska Markusem Sӧderem,“ uvedl.