Oddělení pro těhotné a matky ve věznici ve Světlé nad Sázavou funguje rok. Nebyla v něm ani jedna odsouzená

I po roce provozu zůstává oddělení prázdné. Žádný soud totiž o umístění těhotných žen nebo čerstvých matek do nového oddělení zatím nerozhodl. „V tomto období se neobjevila žena, která by splňovala podmínky pro umístění,“ řekla mluvčí věznice ve Světlé nad Sázavou Jana Rajdlová.

Nové oddělení věznice vzniklo před rokem kvůli změně legislativy u žen, které jsou odsouzené k pobytu ve věznici s ostrahou anebo s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení. Dříve znamenalo jejich těhotenství a rané mateřství automatické přerušení anebo odložení trestu. Od konce roku 2020 o jejich nástupu k výkonu trestu musí rozhodovat soud.

Pro prezidenta Soudcovské unie Libora Vávru jsou však pokoje zející prázdnotou dobrou zprávou. „Případů, kdy nebude ta maminka nebo nastávající maminka propuštěna, bude strašně málo. To by musela opravdu představovat nějaké velké nebezpečí pro společnost. Jde přeci primárně o to dítě, aby vyrůstalo v co nejlepším prostředí,“ dodal Vávra. Věří proto, že pokoje zůstanou prázdné i několik dalších let.

Přestavba vyšla na půl milionu

Oddíl o čtyřech pokojích vznikl přestavbou prostor původních standardních ubytoven. Cena přestavby vyšla na zhruba půl milionu korun. „Rekonstrukcí prošlo sociální zařízení a podlahy, nakupovali jsme nový nábytek, aby odpovídal potřebám dítěte,“ vypočítala Rajdlová.

Přestože jsou pokoje celý rok nevyužité, prezident Soudcovské unie s jejich zřízením i změnou legislativy souhlasí. „Je správně, že soud dostal na výběr. Je to otázka ochrany společnosti, takže to jednoznačně podporuji. Věřím, že to bude velmi málo v praxi využívané, ale je odpovědností státu, aby byl na takové případy připraven. A my jsme připraveni,“ popsal Vávra.

Pozitivně hodnotí zřízení nového oddělení pro těhotné a matky s dítětem do jednoho roku také ministerstvo spravedlnosti. „Při rozhodování musí soudce vyvážit zájem společnosti na aktuálním výkonu trestu odsouzené a nejlepší zájem dítěte, je tedy zřejmé, že nepůjde o masový jev. Přestože nová ustanovení se budou využívat zřídka, svůj smysl mají,“ řekla mluvčí ministerstva spravedlnosti Marcela Nevšímalová.