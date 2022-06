V mnoha ohledech bychom mohli být rychlejší, říká Bartošek o pomoci kvůli zvyšujícím se cenám

Řeč přišla i na pomoc pro české občany, které trápí zvyšující se životní náklady i ceny energií. „Bavíme se o tom, že chceme podpořit rodiny s dětmi, pět tisíc na dítě do 18 let. Chceme definovat rodiny, které jsou slabé, co se týká cen energií. Ta pomoc v průběhu letošního roku přijde, pevně věřím, že ji schválíme co nejdřív. Nebudu se vymlouvat na opozici, že řadu zákonů blokuje. Tady souhlasím, v mnoha ohledech bychom mohli být rychlejší,“ sdělil.

Zmíněný záměr dávky pět tisíc korun na dítě do 18 let se nemá týkat rodičů starších potomků, byť třeba studují. „Znám řadu rodin, kde děti studují a jsou starší 18 let, týká se to řady samoživitelek, kdy si dovedu představit, že by ta pomoc měla přijít, ale v tenhle moment nedovedu mluvit za vládu,“ uvedl s tím, že případná úprava by byla koaličním rozhodnutím.

Budou se snižovat odměny manažerům ČEZ?

Energetická společnost ČEZ, jejímž většinovým akcionářem je stát, ohlásila zdražování, i když její čistý zisk v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostl meziročně o 218 procent na 26,7 miliardy korun. Pozornost vzbudily i odměny manažerům. Podle Bartoška jsou vypláceny podle toho, jakým způsobem řídící pracovníci plní úkoly, jaké jsou jim svěřeny. Pravidla by prý měla platit. Podle něj problém neleží primárně v odměnách, ale v pomoci rodinám, které musí platit vysoké zálohy.

„Plně rozumím, že lidi štve, že cena energií je tak vysoká,“ uvedl s tím, že je otázka, zda by zisky ČEZ nemohly být použity právě pro kompenzaci vysokých cen energií. Podle Bartoška by to bylo na místě, ale nemůže prý mluvit za vládu. „V tenhle moment se připravuje energetický balíček, vím o něm, bude záviset, jak rychle ho dokážeme v Poslanecké sněmovně projednat,“ uvedl.