Jurečka: Životní minimum se od července zvýší zřejmě o pět procent

Vláda životní a existenční minimum už letos zvýšila, a to o deset procent s platností od 1. dubna. Inflace za sledované období byla ale vyšší. Jurečka řekl, že od 1. července by mělo minimum stoupnout zhruba o pět procent, nevyloučil ani další zvyšování v druhé polovině roku. Ministr chystá také úpravu dávek na bydlení.

Životní minimum pro samotného dospělého činí nyní 4250 korun. Podle zákona může vláda životní minimum zvýšit v řádném termínu od ledna, pokud za sledovanou dobu náklady na výživu a základní osobní potřeby vzrostou nejméně o pět procent. Částky může ale navýšit také mimořádně.

85 miliard na pomoc nejvíce postiženým rodinám

Celkově podle Jurečky jen letos půjde z rozpočtu na pomoc rodinám, lidem s postižením a dalším potřebným přes 85 miliard korun. „Není to žádných 85 miliard. Kdyby bylo, lidé by to pocítili. Pokud jde o sociální balíček, tak my jsme pro všechno, co zatím šlo parlamentem, zvedli ruku a zvedneme,“ řekla Schillerová s tím, že hnutí podpoří i další kroky, které mají pomoci chudším rodinám.

Bývala ministryně financí také podporuje zvýšení příspěvků pro lidi se zdravotním postižením. „Připomínám ještě rodičovský příspěvek, což jste také říkali, že ho zvýšíte,“ obrátila se na Jurečku. Ten řekl, že i navýšení tohoto příspěvku je možné. Teď činní 300 tisíc korun.

Samek: Důležité jsou mzdy a platy, ne sociální dávky

Podle místopředsedy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Víta Samka je důležité, aby se vláda postarala o dobrý chod ekonomiky a růst mezd a platů. „Pak se nebudeme muset bavit o sociálních dávkách. Mzdy jsou to, na co by měli být lidé hrdí. To, že je budeme nutit, aby chodili na úřady práce, které jsou dnes přetížené, je nedůstojné. Naši zaměstnanci po tomhle netouží,“ řekl.

„Inflace přichází z ciziny. Je dovezena v rozhodující míře. Proto je potřeba postarat se o to, aby občané získali náhradu, ze které budou moci tu inflaci krýt především svou vlastní prací, ne sociálními dávkami,“ míní Samek. Zároveň ale dodal, že ČMKOS pochválí každý krok vlády, který má lidem pomoci.