Do armády by se v případě napadení přihlásila pětina Čechů, ukazuje průzkum

Obecná důvěra v českou armádu a její vedení je relativně vysoká, v průzkumu dosáhla 67 procent. Horší je to ale s přesvědčením o její bojeschopnosti. Té už věří méně oslovených, konkrétně 51 procent. Pokud by lidé měli hodnotit působení české armády známkou jako ve škole, dopadlo by to na dvě mínus – desetina respondentů by dala vojákům jedničku, třetina dvojku, 31 procent trojku, osm procent čtyřku a u třech procent respondentů by armáda propadla.

Poradce náčelníka generálního štábu Ludvík Cimburek v polovině března mimo jiné oznámil, že se zvýšil i zájem o dobrovolné vojenské cvičení. Letošním cílem je podle něj přijmout 1200 nových vojáků aktivní zálohy.

Vstoupit do aktivní zálohy může každý český občan, kterému již bylo 18 let, absolvoval střední školu a má minimálně výuční list. Musí také projít zdravotní prohlídkou, která se liší podle jednotky, do níž chce uchazeč nastoupit.

Pokud by mělo dojít k napadení a ohrožení suverenity země, do služeb armády by se bylo ochotno přihlásit jen 24 procent dotázaných, 62 procent by se zapojit odmítlo, 14 procent nemá o této otázce jasno.