Ministerstvo práce chce pro některé profese prosadit dřívější odchod do důchodu

Například šedesátiletý Zdeněk Kadlec pracuje jako řidič u Záchranné služby Asociace samaritánů ČR pro Prahu-západ už 27 let. Do důchodu by měl jít za necelých pět let. Práci stále zvládá, že to ale bylo jiné ve čtyřiceti, přiznává.

Podle návrhu ministerstva práce by měli záchranáři, ale také lidé v nejtěžších profesích, takzvané čtvrté kategorie, které ohrožuje třeba prach nebo hluk, mít možnost odcházet do důchodu dříve. Týkat by se to mělo zhruba osmi až devíti tisíc lidí. Platit by mělo pravidlo, že za zhruba deset let takové práce by se měl důchodový věk snížit o rok.

„Bude se rozhodovat na základě toho, jak ten určitý člověk byl zatížen při své profesi těmito aspekty, které znamenaly extrémní zátěž pro onoho člověka na určitém pracovišti. Proto nelze úplně jednoduše říct, na tohoto a tohoto se to bude vztahovat,“ vysvětlil ministr práce a sociáních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO) doufá, že je věc konzultována s odbornými profesními svazy. „Tady je celá řada profesí, kde ti lidé nejsou schopní (s ohledem na náročnost –⁠ pozn. red.) do 65 let pracovat,“ řekla Schillerová.

Vyšší příspěvek od zaměstnavatele

Na to, aby lidé, kteří půjdou do důchodu dřív, neměli nižší penze, by měli více přispívat jejich zaměstnavatelé. Ministerstvo práce kvůli tomu navrhuje zvýšit sazbu pojistného na důchodové pojištění. Ta by měla růst postupně, nejprve od příštího léta o dva procentní body a pak až do roku 2026 o jeden.

Zástupci části zaměstnavatelů jsou však proti. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj prý nerozumí tomu, že „v celé dikci není bráno v úvahu, že zaměstnavatel už dnes platí vyšší odvody za čtvrtou kategorii právě proto, že tam je speciální příplatek daný zákonem.“

Teď je návrh v připomínkovém řízení, pak ho dostane k posouzení vláda. Ministr práce Jurečka chce, aby prvním čtení ve sněmovně prošel v létě.