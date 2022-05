Česko dělá maximum. Některé země nejsou tak razantní, nezažily ruskou šlápotu, tvrdí Vystrčil

„Jsem pyšný na to, že se chováme velmi razantně. Děláme maximum a jsme příkladem pro ostatní,“ řekl Vystrčil k současné situaci. „Samozřejmě nám hrozí různé nedostatky, pokud budeme tvrdí na Rusko, ale pokud nebudeme dostatečně tvrdí, tak nám hrozí úplně jiné věci, které budou mnohem a mnohem horší,“ dodal.

Podle něj také některé země EU na nebezpečí z východu zkrátka neslyší. „Ony tu ruskou šlápotu nezažily. Nevědí, co všechno ruská armáda dokáže, co dokáže totalitní vůdce, jako Putin a Stalin,“ řekl a dodal, že je potřeba na to neustále poukazovat, vyprávět tragické příběhy lidí z války. „Ukrajinci chtějí, aby očití svědci existovali, aby mohli doložit to, co se tam děje, protože to je šílené,“ podotkl.

„Jsem přesvědčen, že Ukrajinu musíme obdařit perspektivou plnohodnotného členství v EU. Měli bychom být schopni vysvětlit třeba Rakousku, že ukrajinské oběti v boji proti ruskému agresorovi jsou tak vysoké, že bychom měli přistoupit na to, že až skončí válka, tak bude možné, aby se Ukrajina stala členem EU,“ sdělil šéf Senátu. Nutné podle něj bude splnění podmínek, ale perspektiva má být jasná bez nějakého uhýbání.

Rozhodování s chladnou hlavou

EU nyní připravuje již šestý balíček sankcí. V některých zemích podle Vystrčila rozhodování trvá déle. „My musíme respektovat názorovou pluralitu v rámci EU. Aby se nestalo, že někdo řekne: ‚já od vás nebudu brát výrobky a neumožním převody,‘ a některá země to umožnila,“ dodal.

Vystrčil poznamenal, že ačkoliv je příznivcem tvrdého přístupu a utažení si opasku, jde o velmi těžké rozhodování, které se musí provést s chladnou hlavou. Připomněl, že někteří dlouhodobě varovali, že závislost na totalitních zemích, jak ze strany zdrojů, tak ze strany výrobků je velmi nebezpečná a může být v nějakém okamžiku ohrožující.

„Bohužel někteří jiní politici nás neposlouchali, a dokonce si z našich prohlášení dělali legraci,“ řekl a zmínil vyjádření prezidenta Miloše Zemana a bývalé hlavy státu Václava Klause.

Dodal, že v případě bojkotu ruského plynu musí EU postupovat jednotně. Zbavení se závislosti na ruském plynu bude podle něj těžké, ale zároveň je to výzva, se kterou se musí nejen Česko vypořádat. Zdůraznil, že při pomoci Ukrajině nelze zapomenout na české občany a fungování republiky. „Pokud bychom udělali nějaký krok, který by způsobil devastaci našeho hospodářství nebo zásadní sociální problém, pak nebudeme schopni pomáhat,“ řekl.